¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ÃËÀ­¤«¤é¡Ö¹¥¤­¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÖÈà¤ÏËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤ËÇº¤à¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬°¦¤¹¤ë½÷À­¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ­¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À­¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÉáÄÌ¤ÎÃËÀ­¤Ê¤é¥¤¥é¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À­¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Í¥¤·¤µ¤äµ¤¸¯¤¤¤«¤é¡ÖÈè¤ì¤Æ