¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï28Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ó°Ì¿å¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ÓJ1¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¡£ ¾¡¤Æ¤Ð¼ó°Ì¤â¸«¤¨¤ë°ìÀï¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¥­ー¥Ñー¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ 28Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤Ë»³¸ý¤¬È¿±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡£ ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ ¸å