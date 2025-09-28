¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬28Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¥Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 14Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¤Ê¤¬¤µ¤­¥Ôー¥¹Ê¸²½º×¤Î°ì´Ä¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤¿¤Î¥·¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢14²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¤ä³Ú´ïÂÎ¸³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »²²Ã¼Ô¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£