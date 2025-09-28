◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月28日神宮）巨人の7年目左腕・横川凱投手（25）が28日のヤクルト戦（神宮）で今季8度目の先発登板。初回に2点先制を許すなど4回7安打4失点（自責3）で降板し、自身2連勝となる今季3勝目を手にすることはできなかった。岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。だが、今季限りで退任する高津監督と現役引退する川端、メジャー移籍のため海を渡る村上の神宮ラストマッチに燃えるヤクルト