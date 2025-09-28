ABEMAにて、本日2025年9月28日（日）夜9時より『世界の果てに、くるま置いてきた』の#2が放送される。【映像】バングラデシュで遭難するくるま『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティである