À°ÍýÀ°ÆÜ¤äÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÒ¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎºÝ¤Ë³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤«¤é¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤­¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¡©¡Ö¥¹¥ó¡×¤È¤Î¤Ä¤­¹ç¤¤ÊýºÇ¶á¡¢¡Ö¥¹¥ó¡×¤¬µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Ã¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£