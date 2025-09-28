新日本プロレス２８日の神戸ワールド記念ホール大会で、ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のゲイブ・キッド（２８）が鷹木信悟（４２）の挑戦を退け２回目の防衛に成功した。過去に数々の激闘を繰り広げてきた両雄の王座戦は、戦前の予想通り壮絶な攻防が繰り広げられた。１５分過ぎ、ゲイブはエプロンから場外に設置されたテーブル上へのＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮを浴びて大ダメージを負う。カウント１９で何とかリングに