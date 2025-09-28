山陽オートの「第４回アンカー・オフィス杯」は２８日、準決勝戦が行われた。１２Ｒを制した滝下隼平（４１＝飯塚）の気配がいい。スタート不発で最後方からのレースと展開を悪くしたが、内、外自在に攻めて猛追。ゴール前で森本優佑を差して１着で優出を決めた。「調整は何もしてないけど、エンジンはいい。思ったよりタイムが出るし、流れ込みがいい。それにタイヤがいい。跳ねないのがいい。エンジンはずっと納得していたけ