Da-iCEが、本日9月28日(日)に最新曲「Tasty Beating Sound」のリリックビデオを公開した。本楽曲はメンバーの工藤大輝、花村想太が作詞曲を手掛け、「ココロオドルお祭りソング」をテーマに、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで、俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成されており、幅広い年齢層に楽しんでもらえるように制作された遊び心あふれる一曲となっている。リリックビデオは本楽曲のジャケット写真も手掛