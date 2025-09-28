ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和の懐かしいアイテムとして「缶づめ」「学校に関するアイテム」を取り上げました。いまでは保存食として当たり前の缶づめですが、日本では明治の初期に登場したようです。しかし、それは一般人向けではなく、輸出、または軍需用（戦場などでの食事用）だったよ