◆練習試合巨人３軍２―３西武３軍（２８日・ジャイアンツ球場）左太ももの肉離れのため離脱していた巨人の萩尾匡也外野手が、３軍の西武３軍戦で実戦復帰した。「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭では中飛に倒れたが、３回１死では左翼への二塁打を放って復帰後初安打をマーク。５回の打席で代打を送られて交代し、２打数１安打だった。萩尾は８月９日のイースタン・日本ハム戦（鎌ケ谷）で右前安打を放ち、右翼手の失策を