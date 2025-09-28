プロボクシング世界３階級制覇王者で、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が２８日、都内でプレミアムトークショーを行い、２００人以上のファンが集まった。来年５月にも東京ドームでスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのビッグマッチが計画されている。すでにＷＢＡ、ＷＢＯで同級１位にランクインしている中谷