◆明治安田生命Ｊ２リーグ第３１節徳島３―１富山（２８日、富山県総合運動公園陸上競技場）カターレ富山は、１―３で徳島ヴォルティスに敗れた。９戦連続勝ちなしで、順位はＪ３自動降格圏内の１９位のままとなった。最後まで気迫のこもったプレーを見せたが、徳島のブラジル人ＦＷ２選手を止められずに３失点。クラブは「チャレンジ１万人」を掲げて集客し、今季最多の８４８４人が声援を送ったが、勝利を届けることは出来