Xiaomiが9月26日に、東京・秋葉原で新製品発表会を開催。ライカと共同開発したカメラを搭載する最新スマホ「Xiaomi 15Tシリーズ」をメインに、タブレット、スマートウォッチ、ロボット掃除機、チューナーレステレビなど、21機種（バリエーションを除く）が一挙に発表され、多くの製品は同日に発売が開始されました。今回はメディアや関係者向けのお披露目だけでなく、9月26日〜28日に誰もが新製品に触れて、実際に購入できる「Xiao