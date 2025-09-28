¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ28Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ú±ÇÁü¡Ûµð´ÁÎÏ»Î¤Î°Û¼¡¸µ¡È¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¡É¿ÈÄ¹184.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å164.2¥­¥í¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Î28ºÐÎÏ»Î¤¬¹ñµ»´Û¤ÎÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¡£°ìÊý¤Ç°Õ³°¤È¤â¸À¤¨¤ëµÓ¤ÎºÙ¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖµÓºÙ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþµÓ¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥¹¥´¤¤¡×¡Öµþ¤ÎÎ¤¡¢°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£µð´Á¤¬½¸¤Þ¤ëÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¡£³Ñ³¦¤ÎºÇ½ÅÎÌÎÏ»Î¤Ï»°ÃÊÌÜ¼·½½°ìËçÌÜ¡¦½Ð±©¥Î¾ë¤ÇÂÎ½Å252