去就の噂が絶えない角田。本人はレッドブル残留を第一選択肢にしているが…(C)Getty Images今季限りでのレッドブル離脱が囁かれる角田裕毅のアストンマーティン入りの可能性が海外メディアにより報じられている。今季、アストンマーティンでリザーブドライバーを務めるフェリペ・ドルゴビッチが来季、米国のアンドレッティ移籍が決定。これにより、英モータースポーツサイト『FASTESTLAP.COM』では、角田の今後を見通し、「現実