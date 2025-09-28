昨年宙組にて上演された『Le Grand Escalier−ル・グラン・エスカリエ−』がタカラヅカ・スカイ・ステージで放映中だ。たっぷり１時間半を使って全編ショー形式の舞台を見せる。懐かしの名曲が次から次へと登場して、めくるめく感動で心が忙しい。「タカラヅカ・レビューの見どころ全部盛り」のような作品である。以下、その視聴レポートをお届けしよう。幕が上がるとそこには三色旗で覆われた大階段。センターにひとり、宙組前