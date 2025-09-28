Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î¸©Âç²ñ¤¬¡¢27Æü³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤È¤·¤Î¸©Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢3¹»¹çÆ±¤Î1¥Áー¥à¤ò´Þ¤à54¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£27Æü¤«¤é1²óÀï¤¬»Ï¤Þ¤êÇò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢È¬Âå¹©¶È¤ÈÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àËÌÎÇ¡¦µÆÃÓÇÀ¶È¡¦¾åÅ·Áð¤Î3¹»¹çÆ±¥Áー¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢È¬Âå¹©¶È¤¬10-0¤Ç¡¢½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½à·è¾¡2»î¹ç¤ÏKKT¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì·§ËÜ»Ô¿åÁ°»û¶¥