インドの俳優で政党ＴＶＫ党首のヴィジャイ（５１）の集会が２７日、タミル・ナードゥ州カルールで開かれた際、酷暑の中、スーパースターを一目見ようと群衆が押し寄せ、少なくとも３９人が死亡した。インド紙インディアン・エクスプレスが２８日、報じた。イベント開催の公式許可時間は午後３時から午後１０時までだった。しかし、ＴＶＫの公式Ｘアカウントがヴィジャイの到着を正午と発表し、午前１１時ごろから観客が集まり