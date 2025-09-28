大相撲秋場所千秋楽（２８日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が横綱豊昇龍（２６＝立浪）との決定戦を制し、２場所ぶり５度目の優勝を達成。横綱として初めて賜杯を抱いた。大の里は１敗で単独首位、豊昇龍が２敗で迎えた千秋楽の横綱決戦。大の里が勝てば優勝が決まる本割は、豊昇龍に一方的に押し出されて完敗を喫した。続く決定戦では、大の里が寄り倒して快勝。１５日間の激闘に終止符を打った。大の