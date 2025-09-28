¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­ÅçŽ°DeNA¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¹­Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¹âÂÀ°ìÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬Éé½ý¹ßÈÄ¤·¤¿¡£1¡½1¤Î3²ó1»à¤«¤é¥Ó¥·¥¨¥É¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤¬±¦Â­¼óÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÂÇµå¤òÊáµå¤·¡¢°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤­¡¢2ÈÖ¼ê¤Ç¹â¶¶¤¬¶ÛµÞ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£