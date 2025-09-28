競泳で五輪３大会出場の鈴木聡美（３４＝ミキハウス）が２８日、都内で開催されたデサント主催の「ｔｅａｍａｒｅｎａＳｗｉｍＣｌｉｎｉｃ」に参加した。鈴木のほか、平井瑞希（１８＝ＴＯＫＩＯインカラミ）など計７人の選手がトークセッションや、応募者に直接指導を行うなど交流を楽しんだ。鈴木は１００メートル平泳ぎで１４日の国民スポーツ大会（滋賀）でも同種目で１分５秒５３の自己ベストを更新し、大会新記録