Ray㋲たちの最大の魅力は、みんなとっても仲がいいということ♡ そこで今回は、そんな仲のよさをお見せするべく、Ray㋲の村瀬紗英と加藤ナナでケミを結成し、たっぷりと語りあってもらいました。モデル兼ブランドプロデューサーとしてのこだわりや、実は似ている性格についてもご注目です！Ray㋲ケミにちゅ〜もく！あなたの推しを見つけて！Rayモデルたちの最大の魅力は、みんなとっても仲がよいということ