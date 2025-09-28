◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２８日・ベルーナドーム）西武のドラフト１位・斎藤大翔内野手（１８）＝金沢＝が１軍デビューした。４打数無安打３三振だったが、「（１軍の投手は）球の強さ、変化球の切れが全然違った。点数的には０点だけど、対応していけるなと思ったのでこれから頑張りたい」と目を輝かせた。「１番・遊撃」で出場。ファームでも０本塁打ながら第１打席では左翼ポール際へ「おっ！と思った。全然