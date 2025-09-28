◆パ・リーグオリックス１０―５楽天（２８日・京セラＤ）４番・ＤＨでスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が今季初の４安打をマークした。５回２死一、二塁で左前適時打を放つなど、５打数４安打１打点で９月９日の西武戦（楽天モバイル）以来５度目の猛打賞。「プラン通りにいったんじゃないかな」と振り返った。これでここ５試合は２１打数８安打、打率３割８分１厘と好調。「日々勉強、毎日アジャストだと思ってい