DV夫との過去を乗り越え、シングルマザーのえりかは年下の同僚・隆司と再婚を考える。彼の優しい愛情に癒やされ、幸せを感じる一方で、その「大好き」という言葉の裏に隠された束縛に、少しずつ違和感を覚えるようになっていた。束縛は愛情か、それとも支配か？『シンママの彼はモラ夫予備軍』をごらんください。 隆司の束縛はエスカレートし、「俺が嘘をついたのはえりかさんが悪い」と、自分の非をえりかに転嫁す