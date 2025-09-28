この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、えりち(@hello___zzz)さんの投稿したお写真です。旅行などで県民性の違いなどを感じることはありませんか？えりちさんは、大阪のスタバにてコの字型のソファ席で、一人分空いていて座ろうか迷っていたところおばちゃん達に「そこ空いてんで！座り！」と声をかけられたそう。まるで親戚の集まりのようなお写真にほっこり。 相席には見えない大阪のスタバ