ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè29Àá¡£¾¾ËÜ»³²íFC¤ÏÁ°Àá¥¢¥¦¥§ー¶âÂôÀï¤¬Íë¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó8500¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤ËÆÊÌÚSC¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£»î¹ç¤Ï¸åÈ¾4Ê¬¡£Áê¼ê¤ËÃæ±û¤ò¥Ñ¥¹¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤ÉÕ¤­¤¿¤¤»³²í¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¡£¥³ー¥Êー¤Îº®Àï¤«¤é¹â¶¶¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤­¤ì¤º1ÂÐ1¤Ç°ú