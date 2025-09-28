¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÆ±ÅÀ¤Î6¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö3ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢1»àÆóÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼ê2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦±üÀî¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¡¢Æâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£Àô¸ý¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï8·î9Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥±¥¤¤«¤é±¦±Û¤¨5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè50Æü¤Ö¤ê¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸