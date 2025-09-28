¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤ÎG1¡Ö¥¦¥§¥¤¥­¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß71¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤¬¡¢29Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¿Á±Ñ¸ç¡Ê40¡áÂçºå¡Ë¤ÏÂ¿ËàÀî2Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡£¤À¤¬¡¢µ×¡¹¤Ê¤¬¤é¤â23Ç¯4·î¤ÎÁ°¡¹²óÀï¤ÏÅöÃÏ½éV¡¢Æ±Ç¯7·î¤ÎÁ°²óÀï¤ÏÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ç4Ãå¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÀáÁêËÀ¤Î56¹æµ¡¤Ï2Ï¢ÂÐÎ¨¤Ï28¡ó¤ÈË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Àá¡Ê20¡Á25Æü¡¢°ìÈÌÀï¡Ë¤ÎËÌÃæ¸µ¼ù¤¬¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤ÆÍ¥½Ð¡Ê4Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿Á¤Î½é¸«¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«