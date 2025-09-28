トクチョウ班の情報収集は、繁華街で流行っているお店を見つけ出し、必要に応じて潜入調査を行い、ターゲットを絞り込む形で進めます。繁華街を徘徊し、「おでんの名店」を発見して潜入調査を行った数ヵ月後、調査に入ったところ、潜入調査時の飲食代がレジの控えに載っていないことが判明しました。しかし、除外した証拠があるのはわずか1日分だけであり、しかもその日の確定申告の期限は翌年の3月15日です。脱税の証拠が乏しい状