»Ò¤É¤â¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤­¤ê¤ÎÂº¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÁÄÉãÊì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤â¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±¿Æ°²ñ¡×¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëËÖÈ¯¤Ç¤¹¡ªÂè3ÏÃ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¥³¥¦¥¿¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¥¨¥ê¤µ¤ó¡£º£¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Áá¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊó¶¦Í­¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¥³¥¦¥¿¤µ¤ó¤â¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê