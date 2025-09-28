◆ウエスタン・リーグ中日2―1ソフトバンク（28日、ナゴヤ）ソフトバンク2軍が最終戦で中日に敗れ、ウエスタン・リーグ3連覇を逃した。27日にパ・リーグ連覇した1軍との「親子優勝」はならなかった。前日まで2位だった中日は、首位だったソフトバンクに3連戦3連勝して、14年ぶり17度目の優勝を飾った。ソフトバンクは2回に2点を先制された。先発の村田賢一が1死満塁から尾田剛樹に中前に2点適時打を許した。打線は7回に