野球の独立リーグ日本一を決めるグランドチャンピオンシップの準決勝が２７日、栃木県で行われ、群馬ダイヤモンドペガサスは栃木ゴールデンブレーブスに、２対４で敗れました。 ７年ぶり３回目の日本一を目指すＢＣリーグ王者のペガサスは、開催地枠で出場した同じＢＣリーグの栃木ゴールデンブレーブスと対戦しました。 初回ペガサスは、４番大上のタイムリーで先制します。し