オール群馬ロケの映画「ブルーボーイ事件」が完成し、１１月の公開を前に、前橋市で関係者向けの試写会と監督のトークショーが行われました。 映画「ブルーボーイ事件」は、１９６０年代に性別適合手術が違法かどうかを争った実際の裁判をもとにした物語です。監督は県内に映画会社を構える、前橋市出身の飯塚花笑さんで、撮影は全て群馬県内で行われました。 １１月の公開を前に２８