野球のベース 秋の関東高校野球群馬県予選は２９日、準々決勝の残り２試合が行われ、ベスト４が出そろいました。 第１試合は、桐生第一対健大高崎、私学の強豪同士の顔合わせ。序盤は互いにチャンスを作るものの無得点、スコアボードにゼロが並びます。 試合が動いたのは６回裏。桐一が１アウト２塁３塁とチャンスを作ると、５番細谷がセンターへタイムリーヒット。相手のエラーも重なり、