Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¾ÃËÉ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¸á¸å6»þ51Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶èÄáÅÄ3ÃúÌÜ7ÈÖÉÕ¶á¤Ë·úÊª²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£