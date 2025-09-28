ユーティリティ部門のトップ3は先週から変更がなく、1位が『G440』、2位が『ゼクシオ13』、3位が『ゼクシオレディス』という状況が続いている。そして今週新しくトップ10に入ってきたのが、5位にランクインしたキャロウェイの『APEX UW』。このクラブは「ANAオープン」で今季最高の2位になった石川遼が使っていたことでも話題になっていた。PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。【写真】FWとUTのいいとこど