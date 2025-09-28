＜パナソニックオープン最終日◇28日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞ゴルフの神様はすんなりと勝俣陵を初Vのゴールに飛び込ませてくれなかった。14番パー4。残り40ヤードの2打目を直接カップに沈めた。すでにホールアウトしていたクラブハウスリーダーの小木曽喬との差は、一気に3打開いた。だが、予想外の“ボーナス”に、心の中にさざ波が立った。【写真】4年前には石川遼のキャディも務めました「