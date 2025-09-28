【キーウ共同】ウクライナの首都キーウで28日、ロシア軍によるミサイルや無人機の大規模な攻撃があり、12歳の少女を含む4人が死亡した。ウクライナのゼレンスキー大統領は「残忍な攻撃だ」と非難し、ロシアへの圧力強化を各国に訴えた。27日から南部ザポリージャ州なども攻撃を受け、けが人は合計で少なくとも40人に上ったとしている。キーウでは28日未明、防空システムが作動し、複数の爆発音が断続的に聞こえた。市内中心部