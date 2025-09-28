『週刊少年マガジン』で大人気連載中のサッカー漫画『ブルーロック』の、TVアニメシリーズの続編制作が決定しました。また、実写映画化も決定し、ワールドカップイヤーの2026年に公開予定となっています。TVシリーズ続編制作決定！ | News｜TVアニメ『ブルーロック』https://tv.bluelock-pr.com/news/1085/2025年9月28日(日)、アニメ『ブルーロック』のキャストらも登壇したイベント『ブルーロック エゴイストフェスタ2025』の中