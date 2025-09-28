三浦皇成/ウインカーネリアン（c）SANKEI 「武豊を超える天才騎手」――かつて、三浦皇成はこう呼ばれていた。 デビュー当時から注目の新人騎手として話題になると、新人としては異例のハイペースで勝ち星を突き重ね、デビューからわずか5ヵ月で重賞を制覇。秋には武豊が持っていた新人騎手の年間最多勝利数を更新し、最終的に91勝を挙げた。 その後もコンスタントに勝ち星を積み重ねていっ