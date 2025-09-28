◆パ・リーグオリックス１０―５楽天（２８日・京セラＤ）楽天・林優樹投手が１軍初登板を飾った。５回２死二塁から５番手で上がり、暴投で走者を三塁に進めたが空振り三振でピンチを抑えると、続く６回もマウンドに上がり２四死球も２奪三振。計１回１／３を無失点に抑えて「ファームでやってきたことを変えずにやろうとした。（５回の場面は）三振を取りたいところだったので１番よかった」と胸を張った。プロ３年目の左腕は