◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節横浜ＦＣ―湘南（２８日・ニッパツ三ツ沢）Ｊ１残留を目指す１８位横浜ＦＣと１９位湘南の“裏天王山”は、横浜ＦＣが１―０と勝利した。横浜ＦＣの特別指定選手、新潟医療福祉大在学中ＭＦ細井響が奪ったＪ１初ゴールが決勝点となった。湘南は６連敗で、５月１１日の東京Ｖ戦以来、１６戦未勝利と苦しい状況に追い込まれた。横浜ＦＣは前線のＦＷ桜川ソロモンの高さやフィジカルを起点に、立