◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２８日・ベルーナＤ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が首位打者争いのゴングを鳴らした。２７日にリーグ優勝が決定。この日の試合前にはコーチ陣とポストシーズンに向けたミーティングを行うと、牧原大成内野手と柳町達外野手も監督室に呼んだ。試合前の時点で牧原大がリーグトップの打率２割９分９厘、柳町が２位の２割９分６厘。指揮官は「２人で決着をつけろ。恨みっこなしで正々堂々と