車いすの部シングルス準決勝プレーする小田凱人＝有明テニスの森公園男子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン第5日は28日、東京・有明テニスの森公園で行われ、車いすの部シングルス準決勝で3連覇を目指す19歳の小田凱人（東海理化）が高野頌吾（かんぽ生命）に6―1、6―0で完勝した。29日の決勝で荒井大輔（BNPパリバ）と対戦する。健常者のシングルス準々決勝は世界ランキング1位のカルロス・アルカラス（スペイン）