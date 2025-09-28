¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í¡Ê28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ëµð¿Í¤Ï4²ó¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬6¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯µð¿Í¤Ï¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤¬2¥Ù¡¼¥¹¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å1¥¢¥¦¥È¤«¤é¡¢Àô¸ýÁª¼ê¤¬±üÀî¶³¿­Åê¼ê¤¬½éµå¤ËÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¤Ø¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡£µ®½Å¤Ê°ìÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£