ÆÃ½¸¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£3,800¿ÍÍ¾¤ê¤¬Êë¤é¤¹½Ð±ÀºêÄ®¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤ò¹­¤¯Äó¶¡¤·¤è¤¦¤È³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Êü²Ý¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½Ð±ÀºêÄ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß ¸á¸å7»þ¤¹¤®¡£½¸Ãæ¤·¤Æ»²¹Í½ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤³¤³¤Ï½Ð±ÀºêÄ®¤Ë¤¢¤ëÄÌ¾Î¡Ö¤Þ¤Á½Î¡×¡£ Ä®Æâ¤Î¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½30¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±ÀºêÄ®¤¬±¿±Ä¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥ÈÂå¤ò¤Î¤¾¤­¼õ¹ÖÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£¤¤¤ï¤Ð¸øÀß¤ÎÌµÎÁ³Ø½¬½Î