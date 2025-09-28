（台北中央社）交通部（交通省）観光署（観光庁）は27日、今年日本から台湾を訪問した旅行者数が延べ100万人を突破したと発表した。同署の推計では100万人を超えたのは25日で、昨年より約1カ月早い達成となった。同署の統計によれば、今年上半期（1〜6月）の訪台客数は前年同期比で約10％成長した。中でも日本人客は11％以上の伸びとなった。同じく今年上半期の訪台客を居住地別に見ると、日本が16.2％で最も多かった。次いで香港