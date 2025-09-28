2025明治安田J1リーグ第32節が28日に行われ、横浜FCと湘南ベルマーレが対戦した。18位と19位が勝ち点差「3」で直接対決。直近4試合無敗で残留圏の17位横浜F・マリノスと勝ち点で並んだ横浜FCが、5連敗で15試合未勝利とトンネルの中を彷徨う湘南とのシックスポインターマッチに臨んだ。立ち上がりは横浜FCがロングボールを駆使して押し込む展開に。23分にはジョアン・パウロが鋭いミドルシュートで湘南のゴールを襲うが、惜し